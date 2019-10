Ersun Yanal'dan derbi ve Emre açıklaması!

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon yediğimiz 7. gol bireysel hatadan. Bundan sonra oynayacağımız ligdeki deplasmanlar zor geçecek. Artık takımlar oyun disiplini ve sistemleri ile oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu."

"Her yerde gözü kapalı koşup, işini yapan..."

"Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye faydası olacak her yerde gözü kapalı koşup, işini yapan bir oyuncu. Ciddi problemleri var, sakatlığı var. Emre'yi de doğru kullandığımızda çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili soruya Yanal, "Fenerbahçe kadrosu çok önemli ve değerlidir. Fenerbahçe'de olmak ve oynamak, ciddi hazırlık gerektirir. Bu hazırlığın en önemli aşaması, sosyal, psikolojk olarak, takımdaki ahenk ve sorumlulukları kaldırmak adına hazır olmaktır." yanıtını verdi.

"Fazla pozisyon üretmedik ama..."

Önemli bir deplasmana çıktıklarını anımsatan Yanal, "Zor geçeceğini söylemiştim. Ama biz 70'e kadar yani 2-0'a kadar oyunun kontrolünü aldık. Fazla pozisyon üretmedik ama oyunun gidişatını biz belirledik. Ama rahatlayacağımız anda yediğimiz golle rahatlayamadık. Katılan isimler var, gelecek oyuncularımız var, bekliyoruz. Kazanmak önemliydi. Kazanmayı sağlayan oyuncularımız, bu özgüvenle emin adımlarla hedefimize doğru ilerleyeceğiz" dedi.

"Kimse kimseye sallamasın, arkasından konuşmasın"

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yorumlayan tecrübeli teknik adam, "Futbolun kazanacağı maç olsun gelecek haftada derbide. Sadece futbol konuşulsun. Kimse kimseye sallamasın, arkasından konuşmasın, futbol konuşulsun" yorumunu yaptı.

2006'da yaşanan travmalı maçın artık geride kaldığını ve Denizli'nin güzel bir futbol şehri olduğunu aktaran Ersun Yanal şu ifadeleri kullandı: "Uzun yıllar oldu, artık her şey çok gelişti, her şey çok değişti. Şartlar değişti. Biz 2006'yı düşünerek oynamadık. Sayın başkanımız Ali bey, ziyaret etti bizi maç öncesi. Güzel bir ağırlama oldu. Her şey çok güzeldi. Denizli tel örgüleri kaldıran ikinci şehirdir. Denizlispor tabii benim için önemli bir yer."