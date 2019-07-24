24.07.2019 - 11:06
Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda!
Daha önce Bursaspor'dan genç kaleci Okan Koçuk'u transfer eden Galatasaray şimdi de Ertuğrul Ersoy'u transfer listesine dahil etti.
Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.
Ertuğrul, Bursaspor ile sözleşmesini sona erdirip bonservissiz olarak sarı-kırmızılı takıma imza atacak.