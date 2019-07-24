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24.07.2019 - 11:06

Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda!

Daha önce Bursaspor'dan genç kaleci Okan Koçuk'u transfer eden Galatasaray şimdi de Ertuğrul Ersoy'u transfer listesine dahil etti.

Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Bursaspor'dan Ertuğrul Ersoy, Galatasaray yolunda... Yeşil-beyazlı takımın küme düşmesiyle Süper Lig'de forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Ertuğrul, Bursaspor ile sözleşmesini sona erdirip bonservissiz olarak sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

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