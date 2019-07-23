Everton, G.Saray'ın Schneiderlin için yaptığı transfer teklifini reddetti!

Transferde orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray’da gündeme gelen Morgan Schneiderlin için cevap geldi. Liverpool Echo’da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Everton’da oynayan orta saha oyuncusunu kiralam teklifine ‘ret’ yanıtı verildi. Everton’ın futbol direktör Marcel Brands’ı kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı ve Galatasaray’ın bu girişimini kabul etmediği bildirildi.

29 yaşındaki futbolcunun, menajer Marco Silva’nın planları arasında olduğu kaydedildi. Öte yandan Fransız orta saha ile ilgili bir transfer kararı çıkarsa, bunun kesinlikle satılması yönünde olacağı aktarıldı. Everton’ın Morgan Schneiderlin’i elden çıkardığı anda yerine koyacak oyuncu için ekstra para harcamak istememesi nedeniyle kiralama yöntemine karşı olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon 16 maçta boy gösteren ve özellikle ekim ile mayıs ayları arasında sadece 8 Premier Lig maçına çıkan Schneiderlin’in sadece satışla takımdan ayrılacağı belirtildi.