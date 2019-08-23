Falcao bileti Kalinic’ten!

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Galatasaray’da, Radamel Falcao bekleyişi sürüyor. Ben Yedder ve Slimani’yi resmen kadrosuna katan Monaco’nun bir santrfor daha almadan Falcao’yu kesinlikle elden çıkarmayacağını sarı-kırmızılı yönetime bildirdiği öğrenildi.



Fransız ekibinin tamamen Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncu Nikola Kalinic’e odaklandığı ve bu transferi bitirmeden Falcao’nun önünü açmayacağı ifade edildi. Bu nedenle Falcao’da rötar yaşanırken sarı-kırmızılı idareciler transferin gerçekleşeceğine inanıyor. Kolombiyalı golcünün transferde net bir tavır sergilediğine vurgu yapan Galatasaraylı yöneticiler, “Falcao son sözünü söyledi. Galatasaray’da oynamak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Zorluk çıkarmıyorlar ama Monaco’nun da çözmek zorunda olduğu golcü problemi var. O konuyu en geç hafta sonuna kadar halledeceklerini umut ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.



Falcao transferi için uzun süredir çaba harcayan menajer Ahmet Bulut da Monaco’nun bir golcü daha almak istediğini bildirdi. Monaco’da bulunan Bulut, “Falcao açısından bir problem yok ama bu iş bir kaç gün daha uzayacak. Bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi yerini doldurduğuna inandığı zaman Falcao’nun Galatasaray’a gidişine izin verecek” diye konuştu.