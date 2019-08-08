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Haberler GalatasarayFalcao: Cimbombom
08.08.2019 - 01:34

Falcao: Cimbombom

Galatasaray'ın transferi için uğraştığı Radamel Falcao, Muslera'nın Instagram'da paylaştığı fotoğrafının altına 'Cimbombom' yorumunu yaptı.

Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu.

Bombayı Falcao patlattı

Sarı-kırmızılı takımın transferdeki bir numaralı hedefi Falcao, Muslera'nın kupa sonrası paylaştığı fotoğrafa ''Cimbombom'' yorumu yaptı. Muslera ise bu yoruma 'Galatasaray gel idol' şeklinde cevap verdi. Ryan Donk ise Falcao'ya: "Gel, bir hafta sonra sezon başlıyor." cevabını verdi.

İşte o yorum;

 

Falcao: Cimbombom

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