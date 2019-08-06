Falcao Ekvator’u 2.5 kez turladı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Uluslar arası Profesyonel Futbolcular Birliği Federasyonu (FIFPro), futbolcuların çalışma koşullarına yönelik bir rapor hazırladı. Kapağında Radamel Falcao’nun yer aldığı 37 sayfalık raporda, geride kalan sezonda oyuncuların kaç tane maça çıktıkları, ne kadar seyahat ettikleri gibi detaylara yer verildi.

57 maçta sahaya çıktı

Galatasaray’ın transfer gündemindeki 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun, ilerleyen yaşına karşın yoğun bir tempo içerisinde bulunduğu ortaya çıktı. Rapora göre Falcao geçen sezon 57 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmaların 40’ı kulübü Monaco ile oynadığı, 17’si ise milli takımda oynadığı müsabakalar oldu.

100 bin kilometre yol yaptı

Falcao’nun ülkesinin milli takımına katılma dönemlerinde geçen sezonda kat ettiği mesafe de raporda yer aldı. Buna göre yıldız futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile bir yıl içinde 100 bin kilometre yol yaptı.

Yaz tatili 23 gün sürdü

Deneyimli forvetin tatil günleri de hesaplandı. Radamel Falcao’nun yaz döneminde 23 ve kış döneminde 9 gün olmak üzere 32 gün tatil yaptığı belirtildi. Maçlar arasındaki dinlenme günleri ise ortalama 5 gün olarak hesaplandı.