Falcao takımdan ayrı çalıştı! Terim'le görüntüsü...

Galatasaray'da haftalardır beklenen Radamel Falcao sonunda İstanbul'a döndü. Tuzlaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı takımda bugünün dikkat çeken ismi yıldız golcüydü.

Takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalışan Falcao'nun idman öncesi Fatih Terim'le olan görüntüsü de dikkat çekti.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği öğrenilen golcü futbolcunun Alanyaspor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk ayağında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli ve Mario Lemina, günü tedaviyle geçirdi. Her iki oyuncumuzun sağlık durumları hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkikleri sonrası yapılacak.

Şener Özbayraklı, takımdan ayrı sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada özel bir program dâhilinde çalıştı.

Ryan Babel, takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı.

Takımımız, Tuzlaspor karşılaşması öncesi yarın saat 18.00’de bir antrenman daha yaptıktan sonra karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.