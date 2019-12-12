Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim"

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da sonradan oyuna dahil olan golcü isim Falcao açıklamalarda bulundu.

"Konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz"

"Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz"

"Şu anda fiziksel olarak durumun nasıl?" sorusuna Kolombiyalı golcü, "Tabi %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Bu şekilde dakika dakika görev alarak daha iyi olacağım." cevabını verdi.

"Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

"İki hedefimiz kaldı; lig ve kupa. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum"