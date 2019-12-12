Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim"
12.12.2019 - 01:03 | | Skorer

Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim"

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu Falcao açıklamalarda bulundu.

Falcao: "Yüzde 100 hazır değilim"

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-0 mağlup olan Galatasaray'da sonradan oyuna dahil olan golcü isim Falcao açıklamalarda bulundu.

"Konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz"
"Aslında maça iyi başladık ama bu seviyede bir takıma karşı konsantrasyon kaybı olunca cezalandırılıyorsunuz"

"Şu anda fiziksel olarak durumun nasıl?" sorusuna Kolombiyalı golcü, "Tabi %100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Bu şekilde dakika dakika görev alarak daha iyi olacağım." cevabını verdi.

"Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum"
"İki hedefimiz kaldı; lig ve kupa. Galatasaray olarak bu iki kupanın da en önemli favorisiyiz. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Her geçen maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum"

 

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber