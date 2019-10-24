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HaberlerGalatasarayFalcao’da top Terim’de
24.10.2019 - 01:40 |

Falcao’da top Terim’de

Kolombiyalı golcünün tedavi süresinin sonuna gelindiği ve bu hafta Beşiktaş’a karşı oynayıp oynamayacağına teknik kadronun karar vereceği belirtildi.

Falcao’da top Terim’de

Galatasaray’da Radamel Falcao belirsizliği sürerken, Kolombiyalı golcünün tedavi süresinin sonuna gelindiği ve bu hafta Beşiktaş’a karşı oynayıp oynamayacağına teknik kadronun karar vereceği belirtildi.

PSG ile yapılan maçta aşırı yüklenen ve aşil tendonlarında ağrı oluşan yıldız futbolcunun 3 hafta süren programının sona erdiği ve saha çalışmalarının başlayacağı bildirildi. Ancak Falcao’nun 20 günü aşkın takımdan uzak kalması ve arkadaşlarıyla birlikte çalışamaması nedeniyle Beşiktaş’a karşı tercih edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

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