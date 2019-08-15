Falcao'dan önce Nzonzi

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Sessiz ve derinden giden Aslan, Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile anlaştı. Roma’ya kiralama bedeli vermeyecek olan sarı-kırmızılılar, futbolcunun yıllık 3 milyon 250 bin euroluk maliyetini karşılayacak. Yıldız oyuncu, bir sene önce 26 milyon euroya transfer edilmişti.

Galatasaray 6 numara transferinde bombayı patlattı. Cim-Bom, forvete beklenen Falcao’dan önce, Roma’nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile anlaştı. KAP’a bildirilen 30 yaşındaki yıldız futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşan sarı-kırmızılılar yine çok ses getirecek bir operasyona imza attı.

İtalyan kulübünden Nzonzi’yi bedava kiralayacak olan Aslan, futbolcunun yıllık 3 milyon 250 bin euroluk maliyetini karşılayacak. 1+1 yıllık kiralama sözleşmesi yapılan futbolcu için Galatasaray ikinci sene opsiyon kullanırsa 500 bin euro kiralama bedeli verecek. İlk sene için 16 milyon, ikinci sene için ise satın alma opsiyonu 13 milyon euro olarak anlaşmaya yazıldı.



Bir sene önce Sevilla’dan Roma’ya 26 milyon euroya transfer olan Nzonzi’nin, çok uygun şartlarda gelecek olması dikkati çekti. Böylece Galatasaray, sadece 1 sene önce bonservisleri için toplamda 56 milyon euro (Yaklaşık 350 milyon lira) ödenen Seri ve Nzonzi’yi toplamda 1.5 milyon euroya kiralayarak büyük iş başardı.



Nzonzi, geçen sezon Roma’da düzenli oynayan futbolcular arasında yer almasına karşın, yeni teknik direktör Fonseca’nın Nzonzi’yi kadroda düşünmemesi, sarı-kırmızılılar açısından bir “fırsat transferi” oldu. Cim-Bom, özellikle Fernando’nun Sevilla’ya satılmasından sonra savunma önünde doğan boşluğu bu şekilde doldurdu.



