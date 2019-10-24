Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı! Şok eden rakam...

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti. Galatasaray'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu.

Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid maçı öncesi konuşan Fatih Terim'in 17-18 gündür idmanlara çıkamadığını söylemişti. Hatta Falcao'nun eşi sosyal medya üzerinden bir taraftarın sorduğu "Yenge, biz Radamel'i özledik. Ne zaman yeniden oynamaya başlayacak?" sorusuna "Endişelenme, birkaç gün içinde..." diye yanıt vermişti.

Falcao'nun sakatlığıyla ilgili birçok teori ortaya atılmaya devam ederken, transfer sürecinde 1 aya yakın ailesi ile otelde kalması ve tam randımanlı antrenmanlar yapamaması sebebiyle yaşadığı idman eksikliği olmasına karşın biraz da manevi baskı sonucu oynatıldığı söylenmişti.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılıların oynadığı Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giyememişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid mücadelesinde de forma giyemeyen Falcao'nun sakatlığının detaylarına dair net bir bilgi ise verilmiş değil.

Aşil tendonun kopması ve bunun sonunda sezonu kapatma riski yüzünden idmanlara bile çıkamadığı bilinen Falcao'nun durumu oldukça ciddi olduğu ortaya çıktı.Falcao'nun "aşil tendon" sorunu yeni değil. Kolombiyalı oyuncu Metz maçında sakat olduğu için sahaya çıkmamış o maçtan önce Kolombiyalı oyuncu için Monaco kulübü doktorları rapor yazmışlardı.

İŞTE O RAPOR...

* Koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşıyor.

* Bacağında güç kaybı hissi yaşadığını söylüyor.

* Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğunu söylüyor.

Doktorların yaptıkları tıbbi tahlillerin hiçbirisinde Falcao'da herhangi bir sakatlık ortaya çıkmamıştı. Ancak Jardim, Falcao'yu tedbir amaçlı oynatmamıştı. Çünkü bu verilerin tamamı ''aşil tendonu'' ile ilgiliydi. Falcao, Galatasaray'da da aynı sıkıntılar üzerinde durulunca sağlık ekibi ve Terim, ''aşil tendonu koparsa'' korkusu ve kronik sakat olma ihtimali üzerine korku yaşamaya başladı.

İŞTE FALCAO'NUN SAKATLIK RAPORU:

2005/2006 SEZONU

Kulüp: River Plate

Sakatlık: Çapraz baş yırtığı

Süre: 231 gün

2010/2011 SEZONU

Kulüp: Porto

Sakatlık: Kas Problemleri

Süre: 24 gün

2.Sakatlık: Diz yaralanması

Süre: 28 gün

2013/2014 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 24 gün2

2.Sakatlık: Yırtık ACL

Süre: 190 gün

2015/2016 SEZONU

Kulüp: Chelsea

Sakatlık: Kasık

Süre: 150 gün

2016/2017 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 31 gün

2.Sakatlık: Beyin sarsıntısı

Süre: 28 gün

3.Sakatlık: Adductors şikayetler

Süre: 11 gün

4.Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 21 gün

2017/2018 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 22 gün

2.Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 21 gün

3.Sakatlık: Uyluk yaralanması

Süre: 31 gün

2018/2019 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Kalça problemleri

Süre: 13 gün

Sakatlık: Adductors şikayetler

Süre: 9 gün

2019/2020 SEZONU

Kulüp: Monaco

Sakatlık: Darbe

Süre: 18 gün

2019/2020 SEZONU

Kulüp: Galatasaray

Sakatlık: Aşil tendon problemleri

Süre: 22 gün (devam ediyor)

Kariyerinde sakat geçirdiği süre: 878 gün