Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı! Şok eden rakam...
Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'nun sakatlık sorunu patlak verdi. Kolombiya'lı dünya yıldızının sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı gün sayısı ise şok etti...
Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti. Galatasaray'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu.
Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid maçı öncesi konuşan Fatih Terim'in 17-18 gündür idmanlara çıkamadığını söylemişti. Hatta Falcao'nun eşi sosyal medya üzerinden bir taraftarın sorduğu "Yenge, biz Radamel'i özledik. Ne zaman yeniden oynamaya başlayacak?" sorusuna "Endişelenme, birkaç gün içinde..." diye yanıt vermişti.
Falcao'nun sakatlığıyla ilgili birçok teori ortaya atılmaya devam ederken, transfer sürecinde 1 aya yakın ailesi ile otelde kalması ve tam randımanlı antrenmanlar yapamaması sebebiyle yaşadığı idman eksikliği olmasına karşın biraz da manevi baskı sonucu oynatıldığı söylenmişti.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle sarı-kırmızılıların oynadığı Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında forma giyememişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid mücadelesinde de forma giyemeyen Falcao'nun sakatlığının detaylarına dair net bir bilgi ise verilmiş değil.
Aşil tendonun kopması ve bunun sonunda sezonu kapatma riski yüzünden idmanlara bile çıkamadığı bilinen Falcao'nun durumu oldukça ciddi olduğu ortaya çıktı.Falcao'nun "aşil tendon" sorunu yeni değil. Kolombiyalı oyuncu Metz maçında sakat olduğu için sahaya çıkmamış o maçtan önce Kolombiyalı oyuncu için Monaco kulübü doktorları rapor yazmışlardı.
İŞTE O RAPOR...
* Koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşıyor.
* Bacağında güç kaybı hissi yaşadığını söylüyor.
* Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğunu söylüyor.
Doktorların yaptıkları tıbbi tahlillerin hiçbirisinde Falcao'da herhangi bir sakatlık ortaya çıkmamıştı. Ancak Jardim, Falcao'yu tedbir amaçlı oynatmamıştı. Çünkü bu verilerin tamamı ''aşil tendonu'' ile ilgiliydi. Falcao, Galatasaray'da da aynı sıkıntılar üzerinde durulunca sağlık ekibi ve Terim, ''aşil tendonu koparsa'' korkusu ve kronik sakat olma ihtimali üzerine korku yaşamaya başladı.
İŞTE FALCAO'NUN SAKATLIK RAPORU:
2005/2006 SEZONU
Kulüp: River Plate
Sakatlık: Çapraz baş yırtığı
Süre: 231 gün
2010/2011 SEZONU
Kulüp: Porto
Sakatlık: Kas Problemleri
Süre: 24 gün
2.Sakatlık: Diz yaralanması
Süre: 28 gün
2013/2014 SEZONU
Kulüp: Monaco
Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 24 gün2
2.Sakatlık: Yırtık ACL
Süre: 190 gün
2015/2016 SEZONU
Kulüp: Chelsea
Sakatlık: Kasık
Süre: 150 gün
2016/2017 SEZONU
Kulüp: Monaco
Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 31 gün
2.Sakatlık: Beyin sarsıntısı
Süre: 28 gün
3.Sakatlık: Adductors şikayetler
Süre: 11 gün
4.Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 21 gün
2017/2018 SEZONU
Kulüp: Monaco
Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 22 gün
2.Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 21 gün
3.Sakatlık: Uyluk yaralanması
Süre: 31 gün
2018/2019 SEZONU
Kulüp: Monaco
Sakatlık: Kalça problemleri
Süre: 13 gün
Sakatlık: Adductors şikayetler
Süre: 9 gün
2019/2020 SEZONU
Kulüp: Monaco
Sakatlık: Darbe
Süre: 18 gün
2019/2020 SEZONU
Kulüp: Galatasaray
Sakatlık: Aşil tendon problemleri
Süre: 22 gün (devam ediyor)
Kariyerinde sakat geçirdiği süre: 878 gün