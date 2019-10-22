Fatih Akyel: Terim, Zidane ve Avcı’yı gönderir

İşte Fatih Akyel'in yaptığı açıklamalar;

Evet o dönem Real Madrid'in en iyi kadrolarından birisiydi. Kazanmıştık. Hala hafızalarda ve o maçla anılıyorum. Galatasaray için zor bir süreç geçiyor. Kolay olmayan bir dönem. Galatasaray'ın bu maçı kazanıp var olma durumu söz konusu. Real Madrid'de Zidane'nın gitme durumu var. Galatasaray'ın burada mutlak galibiyeti düşünmesi gerek.

'Falcao'nun bir an önce adapte olması lazım'

Falcao yok ama Andone'nin de Real Madrid karşısında verimli olacağını düşünmüyorum. Galatasaray, Falcao'yu burada kullanmayacaksa neden aldı?Falcao'nun bir an önce takıma adapte olması ve özverili davranması lazım. Real Madrid kendi liginde kötü bir süreç geçiyor. Real Madrid kaybederse Zidane gider. Real Madrid camiasında çok çalkantılar var. Zidane'nın Real Madrid'de kredisinin olması lazım. Fatih Terim'in oyuncularını konsantre edecektir.

'Terim, Zidane ve Abdullah Avcı'yı gönderebilir'

Galatasaray'da defans hattında ciddi bir sıkıntı görünüyor. Stoperlerin daha dikkatli olması lazım. İki stoperinde pozisyon bilgisi çok zayıf. Fatih Terim eleştirebilir ama oyuncularda az rakam alan oyuncular değil. Oyuncular iğneyi kendine batıracak. Galatasaray taraftarı geçmiş dönemde Popescu gibi bir oyuncu izledikleri için bu stoperler onları tatmin etmez. Fatih Terim, Zidane ve Abdullah Avcı'yı gönderebilir.

3-2 kazandığımız maçın devre arasında yemek yiyordum, yardımcı antrenör gelmişti ve 'Capone sakatlandı oyuna gireceksin' demişti. O maçı hala unutamıyorum. Süper Kupa maçının da bende yeri çok ayrıdır.