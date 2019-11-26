Fatih Terim: "Bittim beni çıkarın hocam' demesi..."

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Bu sene de böyle bir moda var, son dakikalarda yeme modası."

"Oyuncuların çok iyi mücadele etti, orada hiç sıkıntı yok. Bunu hak etmedik esasında, bugün başka bir şeyin başlangıcını yapabilirdik. Topa doğru çıkmamak... Uzatma dakikalarında konsantrasyon biraz daha düşmüş olabilir diye düşünüyorum."

"Bittim beni çıkarın hocam' demesi..."

"Koymayacağım bazı oyuncular veya değiştirmeyeceğim şeyler olabilirdi. Olsaydı daha iyi olurdu. Daha önce değiştirebilirdim bazı şeyleri... Ömer'in 'çok yoruldum koşamıyorum bittim beni çıkarın hocam' demesi dengeleri maalesef negatif etkiledi."

"İkinci golü bulabilirdik özellikle ilk yarı. İkinci yarı da geldi. Merkezde iyi kapattık. Marcao'ya çarptı, bir şeyler oldu. Maalesef bu sene son dakikalar yeme modası geçiriyoruz. 2-0 yapmadığınız her maç tehlikeli."