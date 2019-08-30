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HaberlerGalatasarayFatih Terim: "Diagne'nin çıkması doğru oldu"
30.08.2019 - 23:06

Fatih Terim: "Diagne'nin çıkması doğru oldu"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Diagne'nin çıkması doğru oldu"

Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fatih Terim yayıncı kuruluşa konuştu.

"Diagne'nin çıkması doğru oldu"
"Beklediğimizi bulmayınca veya alamayınca mecbur değişiklikleri yaptık. Diagne'nin çıkması doğru oldu, hareketsizdik orada. Kayserispor'u da tebrik ederim. Çok renkli, elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok sevinçliyim, çok mutluyum."

"Daha iyi olacağımız kesin"
"Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin. Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor gibi bir ortam yaratıldı. Örgütlü organize işler ama amatör demiştim. Bu sene profesyonelce işler var. Bunu bu maç için söylemiyorum."

"Galatasaray camiasına tekrar, erkenden söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum, yoksa maçı kapattım. Geçen sene kullandığım amatör kısmına demek alınmışlar. Galatasaray şimdi iki maç puan kaybettik, kimse yabancı konusunu gündeme getirmedi. Şimdi kazandık, yine yabancı konusu konuşulur."

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