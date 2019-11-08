Fatih Terim: Futbolcuları motive edemiyorum

Galatasaray’ın Real Madrid’e karşı aldığı tarihi yenilgide futbolcuların gamsız hali dikkatlerden kaçmamış ve bu durum kafa karıştırmıştı. Sarı-kırmızılı kulislerde Fatih Terim’in bir türlü değiştiremediği tablo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



Buna göre Terim, bu tablonun sebebi olarak Falcao’nun gelmesini görüyor. İddiaya göre Terim, yakın çevresine Falcao’nun gelmesine onay verdiğini ancak yüksek rakamlara bu transferleri gerçekleşeceğini bilmesi halinde buna karşı çıkacağını söylüyor. Terim yönetimin taraftar baskısıyla Falcao’nun alacağı rakamı gizlediğini düşünüyor.



Bu yüksek rakamlar nedeniyle takımda dengenin bozulduğu ve daha az kazanan futbolcuların ödemelerinin yapılmamasına karşın Falcao’nun ücretinin önemli bir bölümünü (2 milyon euro) peşin aldığı ve bu durumun diğer futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkilediği vurgulanıyor.

Takımdaki herkesin mutsuz olduğu belirtilirken Terim’in “Bu psikolojideki oyuncuları sahada motive edemiyorum. Bu isteksizliğin, vazgeçmişliğin ve isyan etmemenin başka nedeni olamaz” diye dert yandığı öğrenildi.