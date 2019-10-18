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18.10.2019 - 22:52 | | Skorer

Fatih Terim'den Belhanda ve Falcao açıklaması!

Süper Lig'de Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Belhanda ve Falcao açıklaması!

Süper Lig'de Sivasspor'u evinde 3-2 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Keyifli bir maç oldu. Cuma günü keyifli başladı bence. Özellikle 11'e 11 oynadığımız ilk yarı çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle de ilk 15 dakika sonrası."

"Rehavet olabilir"
"İkinci yarı 10 kişiden sonra rehavet de yorgunluk da olabilir ama yorgunluk olduğunu sanmıyorum, rehavet olabilir. Sivasspor'u tebrik ederim çok iyi oynadılar. Pozisyonları sonuçlandırmada üretmedeki kadar başarılı olsak çok farklı olurdu."

"Belhanda'nın 3 sarısı vardı o yüzden çıkardım"
"Luyindama hem sakatlıktan çıktı hem kartlıydı. Belhanda'nın 3 sarısı vardı o yüzden çıkardım. Değişiklikler zorunluluktandı. İlk yarı hızlı hücumlardan, set oyunundan, paslaşmalardan çok memnunum ama golleri atamadık. 2 farkla öndeyken rakip gol attı mı ümidi olur."

"Falcao ağrım var dedi"
"Falcao ağrım var dedi. Bugün konuştum. 17-18 gündür oynamıyor. Antrenmana da çıkmıyor. Müsait olursa Falcao'yu Şampiyonlar Ligi maçında tabi ki oynatmak isterim. Bakalım nasıl olacak uğraşacağız. Feghouli milli maçtan geldi. Lemina yetişir mi bilmiyorum. Var mı başka? Bir sürü sakatlık var. Emre Taşdemir de ayağının ağrıdığını söyledi, onu da çıkarmak zorunda kaldık kramp nedeniyle."

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