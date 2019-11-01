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01.11.2019 - 22:50 | | Skorer

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'den Falcao açıklaması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

 "2. yarıdaki bir top haricinde pozisyon vermedik"
"Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürünü arttırmamız lazım. 2. yarıdaki bir top haricinde pozisyon vermedik, bu bizim için sevindirici. Çok pozisyon bulan, oyunu domine eden bir Galatasaray oldu, bu da istediğimizdi."

"Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığı zaman..."
"İspanya'da Madrid ile oynamak kolay değil, orada daha zor maç olacak. Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığı zaman, ne olduğunu görebiliyoruz. Orada da onu sahaya koymak için elimizden geleni yapacağız ama hiç kolay olmayacak."

"Falcao 10 gün veya..."
"Falcao 10 gün veya daha fazla bizle beraber olmayacak. Real Madrid maçında olmayacak ama orada bizimle olacak, İspanya'ya tedaviye gidecek."

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