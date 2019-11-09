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09.11.2019 - 22:18 | | Skorer

Feghouli: "Yeni oyuncuların oynaması..."

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli açıklamalarda bulundu.

Feghouli: "Yeni oyuncuların oynaması..."

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Feghouli açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak çok iyi işler yaptık"
"Çok mutluyum sadece attığım gol için değil. Takım olarak çok iyi işler yaptık. Fiziksel olarak kendimi her geçen gün daha iyi hissediyorum. Tabii 90 dakika oynamam gerekiyor her maç daha da iyi olacağım"

"Yeni oyuncuların oynaması..."
"Galibiyet almamız önemliydi. Yeni oyuncuların oynaması forma rekabeti için önemliydi. Bugünkü golü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum."

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