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18.07.2019 - 17:24| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, Ahmethan Köse'yi Samsunspor'a gönderdi

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Ahmethan Köse'nin TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Ahmethan Köse'yi Samsunspor'a gönderdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Ahmethan Köse'nin bonservisi ile Samsunspor'a transferi için anlaşmaya varılmıştır. Ahmethan Köse'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de profesyonel kariyerine başlayan 22 yaşındaki futbolcu, daha önce Boluspor ve Kırklarelispor'da kiralık olarak forma giymişti.

 

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