Fenerbahçe altyapıya katılan yeni oyuncularını tanıttı
Fenerbahçe resmi siteden yaptığı açıklamayla altyapısına atılan yeni oyuncularını tanıttı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde,
'Futbol Altyapıya yeni katılan oyuncularımız
30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Döneminde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz 17 transfer gerçekleştirdi.
Oyuncu Izleme Birimimi Sorumlusu Serhat Pekmezci "Fenerbahçemize kazandırdığımız oyuncularımız ile geleceğimize her geçen gün daha emin gözlerle bakıyor olacağız. Şu ana kadar yaptığımız transferler sadece bir başlangıç. Transfer dönemi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek kadrolarımıza katıyoruz." dedi.
Adı Soyadı: Yasir Boz
Doğum Tarihi: 03.10.2007
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Düzce 1907 Spor Kulübü
Adı Soyadı: Kaan Akyazı
Doğum Tarihi: 27.08.2005
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Galatasaray
Adı Soyadı: Ahmet Buğra Güven
Doğum Tarihi: 05.01.2004
Mevki: Stoper
Geldiği Kulüp: Galatasaray
Adı Soyadı: İdris Ersoy
Doğum Tarihi: 07.01.2005
Mevki: Sağ Kanat
Geldiği Kulüp: Soma Zaferspor
Adı Soyadı: Çağan Sarıdikmen
Doğum Tarihi: 30.01.2009
Mevki: Stoper
Geldiği Kulüp: Yıldızspor
Adı Soyadı: Can Duran
Doğum Tarihi: 20.11.2009
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Yıldızspor
Adı Soyadı: Yasin Gökay Göksu
Doğum Tarihi: 20.02.2007
Mevki: Sol Bek
Geldiği Kulüp: Balıkesirspor
Adı Soyadı: Ercan Çulha
Doğum Tarihi: 28.03.2007
Mevki: Sol Kanat
Geldiği Kulüp: 48 Çağdaşspor
Adı Soyadı: Enes Şenyiğit
Doğum Tarihi: 07.01.2007
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Balıkesir
Adı Soyadı: Efe Veli İçgöz
Doğum Tarihi: 06.01.2007
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Afyonkarahisar AFKA Gençlik ve Spor
Adı Soyadı: Osman Başkuyu
Doğum Tarihi: 27.05.2007
Mevki: Sağ Bek
Geldiği Kulüp: Afyonkarahisar AFKA Gençlik ve Spor
Adı Soyadı: Ömer Faruk Kahraman
Doğum Tarihi: 02.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Alibeyköy Parseller
Adı Soyadı: Arif Ensar Aksoy
Doğum Tarihi: 18.03.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Alibeyköy Parseller
Adı Soyadı: Bora Yağız Aydın
Doğum Tarihi: 02.02.2007
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Salihlispor
Adı Soyadı: Yusuf Mert Yıldırım
Doğum Tarihi: 18.03.2004
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Nazilli Belediyespor
Adı Soyadı: Batuhan Güner
Doğum Tarihi: 13.01.2006
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Denizli Çamlık Futbol Kulübü
Adı Soyadı: Atakan Demir
Doğum Tarihi: 10.02.2005
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Denizli Çamlık Futbol Kulübü
11 takviye daha
Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz 22 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi kapsamında 11 transfer daha gerçekleştirdi.
Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi’nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu.
2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.
Oyuncu İzleme Birimimiz Sorumlusu Serhat Pekmezci “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek." dedi.
Adı Soyadı: Arma Turan
Doğum Tarihi: 13.12.2008
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Tunçspor
Adı Soyadı: Utku Büyükköse
Doğum Tarihi: 08.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Altınordu
Adı Soyadı: Burak Özduman
Doğum Tarihi: 09.09.2004
Mevki: Forvet
Geldiği Kulüp: Turgutluspor
Adı Soyadı: Doğukan Tarlaek
Doğum Tarihi: 19.03.2004
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Atalay Barut
Doğum Tarihi: 11.02.2005
Mevki: Sağ Bek
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Ali Ali
Doğum Tarihi: 01.04.2005
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor
Adı Soyadı: Ozan Şafak Canik
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Beşiktaş
Adı Soyadı: Kerem Yandal
Doğum Tarihi: 09.05.2006
Mevki: Kaleci
Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor
Adı Soyadı: Yusuf Akçiçek
Doğum Tarihi: 25.01.2006
Mevki: Stoper
Geldiği Kulüp: Galatasaray
Adı Soyadı: Orhan Ertaş
Doğum Tarihi: 22.08.2006
Mevki: Sağ Kanat
Geldiği Kulüp: Akhisarspor
Adı Soyadı: Göktuğ Enes Ceniklioğlu
Doğum Tarihi: 17.05.2006
Mevki: Orta Saha
Geldiği Kulüp: Sivas Belediye Spor