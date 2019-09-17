Fenerbahçe altyapıya katılan yeni oyuncularını tanıttı

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde,

'Futbol Altyapıya yeni katılan oyuncularımız

30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Döneminde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz 17 transfer gerçekleştirdi.

Oyuncu Izleme Birimimi Sorumlusu Serhat Pekmezci "Fenerbahçemize kazandırdığımız oyuncularımız ile geleceğimize her geçen gün daha emin gözlerle bakıyor olacağız. Şu ana kadar yaptığımız transferler sadece bir başlangıç. Transfer dönemi bitene kadar çalışmalarımız devam edecek. Daha önceden tespit ettiğimiz oyuncuları tek tek kadrolarımıza katıyoruz." dedi.

Adı Soyadı: Yasir Boz

Doğum Tarihi: 03.10.2007

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Düzce 1907 Spor Kulübü

Adı Soyadı: Kaan Akyazı

Doğum Tarihi: 27.08.2005

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Galatasaray

Adı Soyadı: Ahmet Buğra Güven

Doğum Tarihi: 05.01.2004

Mevki: Stoper

Geldiği Kulüp: Galatasaray

Adı Soyadı: İdris Ersoy

Doğum Tarihi: 07.01.2005

Mevki: Sağ Kanat

Geldiği Kulüp: Soma Zaferspor

Adı Soyadı: Çağan Sarıdikmen

Doğum Tarihi: 30.01.2009

Mevki: Stoper

Geldiği Kulüp: Yıldızspor

Adı Soyadı: Can Duran

Doğum Tarihi: 20.11.2009

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Yıldızspor

Adı Soyadı: Yasin Gökay Göksu

Doğum Tarihi: 20.02.2007

Mevki: Sol Bek

Geldiği Kulüp: Balıkesirspor

Adı Soyadı: Ercan Çulha

Doğum Tarihi: 28.03.2007

Mevki: Sol Kanat

Geldiği Kulüp: 48 Çağdaşspor

Adı Soyadı: Enes Şenyiğit

Doğum Tarihi: 07.01.2007

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Balıkesir

Adı Soyadı: Efe Veli İçgöz

Doğum Tarihi: 06.01.2007

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Afyonkarahisar AFKA Gençlik ve Spor

Adı Soyadı: Osman Başkuyu

Doğum Tarihi: 27.05.2007

Mevki: Sağ Bek

Geldiği Kulüp: Afyonkarahisar AFKA Gençlik ve Spor

Adı Soyadı: Ömer Faruk Kahraman

Doğum Tarihi: 02.05.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Alibeyköy Parseller

Adı Soyadı: Arif Ensar Aksoy

Doğum Tarihi: 18.03.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Alibeyköy Parseller

Adı Soyadı: Bora Yağız Aydın

Doğum Tarihi: 02.02.2007

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Salihlispor

Adı Soyadı: Yusuf Mert Yıldırım

Doğum Tarihi: 18.03.2004

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Nazilli Belediyespor

Adı Soyadı: Batuhan Güner

Doğum Tarihi: 13.01.2006

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Denizli Çamlık Futbol Kulübü

Adı Soyadı: Atakan Demir

Doğum Tarihi: 10.02.2005

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Denizli Çamlık Futbol Kulübü

11 takviye daha

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz 22 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi kapsamında 11 transfer daha gerçekleştirdi.



Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi’nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimimiz toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu.



2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.



Oyuncu İzleme Birimimiz Sorumlusu Serhat Pekmezci “Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek." dedi.

Adı Soyadı: Arma Turan

Doğum Tarihi: 13.12.2008

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Tunçspor

Adı Soyadı: Utku Büyükköse

Doğum Tarihi: 08.09.2004

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Altınordu

Adı Soyadı: Burak Özduman

Doğum Tarihi: 09.09.2004

Mevki: Forvet

Geldiği Kulüp: Turgutluspor

Adı Soyadı: Doğukan Tarlaek

Doğum Tarihi: 19.03.2004

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Atalay Barut

Doğum Tarihi: 11.02.2005

Mevki: Sağ Bek

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Ali Ali

Doğum Tarihi: 01.04.2005

Mevki: Kaleci

Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Ozan Şafak Canik

Doğum Tarihi: 09.05.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Beşiktaş

Adı Soyadı: Kerem Yandal

Doğum Tarihi: 09.05.2006

Mevki: Kaleci

Geldiği Kulüp: Kasımpaşa Spor

Adı Soyadı: Yusuf Akçiçek

Doğum Tarihi: 25.01.2006

Mevki: Stoper

Geldiği Kulüp: Galatasaray

Adı Soyadı: Orhan Ertaş

Doğum Tarihi: 22.08.2006

Mevki: Sağ Kanat

Geldiği Kulüp: Akhisarspor

Adı Soyadı: Göktuğ Enes Ceniklioğlu

Doğum Tarihi: 17.05.2006

Mevki: Orta Saha

Geldiği Kulüp: Sivas Belediye Spor