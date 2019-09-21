Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Muriç kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Orgill attı.

Bu sonuçla 10 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 5 puanla 11. sırada bulunuyor.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami (Dk.46 Jailson), Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz(Dk.85 Tolgay Arslan), Rodrigues (Dk.41 Emre Belözoğlu), Kruse, Muriç

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail(Dk.46 Hasan), Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty(Dk.75 Aydın Karabulut), Moke, Sedat Ağçay, İlhan Parlak, Hector Canteros, Orgill

SARI KARTLAR: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe) - Orgill, Cebrail Karayel, Hector Canteros (MKE Ankaragücü)

GOLLER: Dk.20 Zanka, Dk.73 Vedat Muriç (Fenerbahçe) - Dk.16 Orgill (MKE Ankaragücü)

Maçtan notlar

Savunmada değişim

Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal, Ankaragücü maçıda savunmada ciddi değişiklikler yaptı. Son haftalarda sıkıntı yaşayan ve özellikle Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası eleştiri alan Jailson, ilk 11'e yazılmadı.

Yeni transfer Adil Rami ilk kez forma giydi, Zanka ile beraber tandeme geçti. Sağ bekte Ozan Tufan yer aldı. Dirar da yine sol beke kaydı. Kalede ise Altay Bayındır ile devam edildi.

Altay eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin genç kaleci Altay Bayındır, eski takımına bu sefer rakip oldu. Sezon başında Ankaragücü'nden alınan Altay, ilk kez rakip olarak sahaya çıktı.

20 yaşındaki kaleci maç öncesi eski arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

Lider Gustavo

Mücadele boyunca Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun liderliği dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, orta sahada sürekli takım arkadaşlarını uyarırken bir yandan da hırslandırmaya çalıştı. Ayrıca orta alanda tüm pasların merkezinde yer alan Gustavo, saha içinde Emre Belözoğlu'nun rolünü aldı. Tribünlerde de yıldız oyuncuya büyük sevgi vardı.

Maçtan dakikalar

16ncı dakikada Orgillin bulduğu golle Ankaragücü 1-0 öne geçti. Adil Ramiden dönen topla buluşan Sedat Ağçay topu savunmanın arkasına aktardı. Topla buluşan Orgillin rakiplerini geçerek ceza sahası içinden vuruşuna meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20nci dakikada Deniz Türüçün kullandığı köşe vuruşunda kalecinin hatalı çıkışı ile topu önünde bulan Zanka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

27nci dakikada Muriçin pası ile ceza sahası içinde buluşan Max Krusenin vuruşunda top auta gitti.

34üncü dakikada Ozan Tufanın ortasına iyi yükselen Max Kruse, meşin yuvarlağı direğin solundan dışarı gönderdi.

54üncü dakikada Vedat Muriçin uzun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Tolga Ciğercinin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

55inci dakikada Ozan Tufanın pası ile topla buluşan Max Krusenin kaleci ile baş başa kalıp vuruşunda meşin yuvarlak Korcanda kaldı.

69uncu dakikada Max Krusenin pası ile topla buluşan Tolga Ciğercinin ceza sahası hemen içinden vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

73üncü dakikada Max Krusenn ceza sahası dışından şutunda kale önünde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

83üncü dakikada Centerosun ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Altay kornere çeldi.

90+4üncü dakikada serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emrenin ortasında topla buluşan Tolga Ciğercinin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciKorcanın müdahalesiyle kornere gitti.

Karşılaşma 2-1lik skorla son buldu.