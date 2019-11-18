FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§ ve yÃ¶netimi, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.Â

Ä°BB'nin SaraÃ§hane'deki binasÄ±ndaki ziyarette KoÃ§'a FenerbahÃ§e YÃ¼ksek Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± Vefa KÃ¼Ã§Ã¼k ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Erol Bilecik, SertaÃ§ KomÅŸuoÄŸlu, Simla TÃ¼rker BeyazÄ±t, Mustafa Kemal DanabaÅŸ, Burak Ã‡aÄŸla KÄ±zÄ±lhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Åžahin, Alper PirÅŸen, Esra NazlÄ± Ercan ve Selahattin Baki eÅŸlik etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸirken, Ali KoÃ§, Ä°mamoÄŸlu'na sÄ±rtÄ±nda adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu 34 numaralÄ± FenerbahÃ§e formasÄ±, futbol topu ve Ã¼zerinde OsmanlÄ±ca yazÄ±lar bulunan AtatÃ¼rk tablosu hediye etti.Â

Ä°mamoÄŸlu ve KoÃ§, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°mamoÄŸlu'na misafirperverliÄŸinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden KoÃ§, "SeÃ§im Ã¶ncesi bize yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ziyarette bilhassa bizi heyecanlandÄ±ran, Ä°stanbul'un Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼ne verdiÄŸiniz marka deÄŸeri. Bu ÅŸehrin en Ã¶nemli deÄŸerlerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼yordunuz. Bence Ã§ok doÄŸru. Ä°nÅŸallah bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerimizle, belediyemizle sadece futbol deÄŸil diÄŸer sportif alanlarla da iÅŸ birliÄŸi yaparÄ±z, bu imkanÄ± saÄŸlarÄ±z" dedi. Ä°mamoÄŸlu da "Ben de baÅŸkanÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum. FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼'ne baÅŸarÄ±lar dileyince, insanlarÄ±n aklÄ±na sadece futbol geliyor ama burada her branÅŸ var. DolayÄ±sÄ±yla her branÅŸta baÅŸarÄ±lar diliyorum" diye konuÅŸtu.Â