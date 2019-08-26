Fenerbahçe Beko sezonu açtı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde sezonun ilk antrenmanı öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy ile yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Burak Çağlan Kızılhan, Alper Pirşen ve Esra Nazlı Ercan, takımı ziyaret etti.

Sezon açılışına 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımlarda yer alacak Melih Mahmutoğlu, Gigi Datome, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas ve Nando De Colo katılmadı.

Milli oyuncuların yerine kamp döneminde serbest statüdeki Ivan Buva, Vladimir Stimac, Carl Engstrom, Milan Acimovic, Cukle Fedja, Burak Eşlik ve Oğuz Savaş, sarı-lacivertli takımın antrenmanlarına katıldı.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanında yeni transferler Leo Westermann, Derrick Williams, Berkay Candan, Egehan Arna, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Jan Vesely, Ali Muhammed, Tarık Biberovic, Efe Ergi Tırpancı ve Ekrem Sancaklı ile genç takım oyuncuları David Sarper Mutaf, Saadettin Donat, Yiğit Onan ve İsmail Karabilen yer aldı.

Antrenman öncesi FB TV'ye açıklamada bulunan Obradovic, "Sezona yeni başladık. Herkesle durumu değerlendirip ona göre çalışmalara başlayacağız. Her sene olduğu gibi ilk saniyeden itibaren ciddiyetle ve adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Leo Westermann ve Derrick Williams da sarı-lacivertli formayı giyeceklerinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Takım menajeri Cenk Renda da serbest durumdaki bazı isimlerin antrenmanlar için kadroda bulunduğunu aktararak, "Bu oyuncular 13 Eylül'e kadar bizimle olacaklar. 13'ünden itibaren milli takımdaki oyuncuların katılımı ile tam kadro olacağız. Sakatlıksız, bol kupalı bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Program

Hazırlıklarına 13 Eylül'e kadar İstanbul'da devam edecek sarı-lacivertli takım, daha sonra Romanya'nın Cluj kentinde 15 Eylül'e kadar sürecek özel bir turnuvada mücadele edecek.

İtalya'da 17-21 Eylül tarihlerinde bulunacak Fenerbahçe Beko, De'Longhi Treviso Basket ve Segafredo Virtus Bologna'yla hazırlık maçı yapacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 21-22 Eylül'de düzenlenecek özel bir turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe Beko, Panathinaikos OPAP'la karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, ikinci maçta ise Maccabi FOX ya da AX Armani Exchange Milan'la oynayacak.

Fenerbahçe Beko, daha sonra İstanbul'a dönecek ve 26 Eylül'de Gaziantep'te Anadolu Efes'le oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hazırlıklarına salonunda yapacağı antrenmanlara devam edecek.