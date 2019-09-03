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03.09.2019 - 12:21| İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’da başlayacak.

Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak

Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup;  Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri’nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.
Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.

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