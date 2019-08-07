Fenerbahçe - Cagliari: 2-2

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:30'da başlayan karşılaşmada Mert Güzenge düdük çalarken yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, mücadeleye şu 11'le çıktı: ''Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat"

Cagliari Teknik Direktörü Rolando Maran ise sahada, ''Alessio, Radja, Pedro, Fabrizio, Valter, Ragner, Artur, Charalampos, Luca, Leonardo, Marko'' 11'i ile yer aldı.

35'inci dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak ağlara gitti: 1-0.

45+1'inci dakikada Moses'ın pası ile ceza sahası dışında buluşan Ozan Tufan'ın rakiplerini geçerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

54'üncü dakikada Santos Pedro'nun pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Song'un şutu ağlara gitti: 2-1.

63'üncü dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Pedro Santos, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI 11 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 değişiklik yaparak başladı. Yanal, Altay'ın yerine Harun'a, Emre'nin yerine Alper'e, Dirar'ın yerine ise Abdulcebrail'e görev verdi. Tecrübeli teknik adam, mücadelenin ilerleyen dakikalarında Rordigues yerine Deniz'e, Jailson'un yerine Reyes'e, Vedat'ın yerine Allahyar'a, Moses'ın yerine Mehmet Ekici'ye, Emre'nin yerine Alper, Sadık'ın yerine Okan'a, Max Kruse'nin yerine Ferdi'ye, Isla'nın yerine Murat Sağlam'a görev verdi.

EMRE BELÖZOĞLU 1530 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'de takıma 4 yıl sonra yeniden katılan Emre Belözoğlu, Kadıköy'de taraftarın önüne çıktı. Sakatlığı sebebiyle Audi Cup'ta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Cagliari ile oynanan maça 11'de başladı. En son 30 mayıs 2015'te sarı-lacivertli formayı giyen Emre Belözoğlu, 1530 gün sonra Kadıköy'de hasret giderdi. Emre Belözoğlu mücadele öncesinde ise sarı-lacivertli taraftarlarca yoğun ilgi gördü.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Vedat Muriç, Max Kruse, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Garry Rodrigues, ve Murat Sağlam ilk kez Şükrü Saracoğlu Stadı'nda forma giydi.

5 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe, Cagliari maçına 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde belinde ağrıları bulunan Zajc forma giyemedi.

STAT DOLMADI

Fenerbahçe-Cagliari maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada stat tamamen dolmazken, mücadeleye gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ile destek oldular.