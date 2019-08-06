Fenerbahçe-Cagliari maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir taraftanda transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç transferini KAP'a duyurdu. Yeni sezon öncesinde taraftarı önünde ilk maçına çıkacak olan yeni transferler Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Altay Bayındır, Deniz Türüç, ve Garry Rodirgues ilk taraftarın önünde sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe, evinde 72 gün sonra taraftarı ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Bugün Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Fenerbahçe kart sahiplerinin yanı sıra kulüp telekomünikasyon hattına sahipler için satışa çıkan biletlerin genel satışı ise yarın yapılacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Murat Sağlam, Sadık Çiftpınar, Jailson, Cebrail, Ozan Tufan, Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigues, Kruse, Muriç,

Cagliari: Cragno, Mattiello, Klavan, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Oliva, Ionita, Birsa, Pavoletti, João Pedro.