Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 5-2

Süper Lig'de 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliğini konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 5-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 23. ve 39. dakikalarda Vedat Muriç, 32. dakikada Gustavo, 76. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 87'de Kruse kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 9. dakikada Sio ve 78. dakikada Stancu attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 25 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 57 Jailson), Ozan Tufan, Kruse, Rodrigues, Muric (Dk. 77 Tolgay Arslan)

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Candeias, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Fabricio, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 65 Rahmetullah Berişbek), Sio (Dk. 84 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Polomat, Stancu

Goller: Dk. 9 Sio, Dk. 78 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 23 ve 39 Muric, Dk. 32 Gustavo, Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 87 Kruse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Sio, Dk. 52 Polomat, Dk. 81 Candeias, Stancu (Maç bittikten sonra) (Gençlerbirliği), Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 73 Muric, Dk. 79 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Emre Belözoğlu'nun savunma arkasına gönderdiği topla kale sahasının önünde buluşan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı.Gençlerbirliği savunması ofsayt itirazıyla duraklarken, Rodigues'in şutunda topu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kurtardı.

9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan yerden yaptığı orta Serdar Aziz'e çarparak ceza sahasının sağ çaprazında Sio'nun önünde kaldı. Topu düzelten Sio'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Muric'in ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açtığı için iyi bir vuruş yapamayan Rodrigues'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Isla'nın ceza sahasına girerek kale sahasına çıkardığı topu müsait durumdaki Muric, ıska geçti. Muric'in vuramadığı topla arka direkte buluşan Rodrigues'in şutunda, top ters köşeden direğin dibinden auta çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe, beraberlik golünü buldu. Isla'nın ceza sahasının sağ tarafından yaptığı ortaya kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Muric, topu filelere yolladı: 1-1.

32. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasından topu alan Gustavo, biraz sürdüğü meşin yuvarlağı yaklaşık 25 metreden plase şutla sağ direğin dibinden ağlara gönderdi: 2-1.

35. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre'nin aşırtma vuruşunda, top önce kaleci Ertaç'a sonra Emre'ye çarparak auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe, 3. golü buldu. Muric, ceza sahasının sağ çaprazında rakibinden kayarak meşin yuvarlağı aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muric, zor açıya rağmen topu ağlara göndererek, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1.

Fenerbahçe, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

68. dakikada Muric'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'nin zayıf şutunda kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

75. dakikada Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, şık bir gole imza attı. Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Ferdi, ceza yayına girmeden şutunu çekti. Ferdi'nin vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

78. dakika Gençlerbirliği farkı 2'ye indirdi. Stancu'nun ceza yayına girerek çektiği şutta top filelerle buluştu: 4-2.

87. dakikada Fenerbahçe, 5. golünü buldu. Tolgay Arslan'ın verdiği ara pasla ceza sahasına giren Rodrigues, topu boş durumdaki Kruse'ye çıkardı. Kale sahasının içindeki Kruse de meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 5-2.

Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR



Van Hooijdonk sürprizi

Sarı-lacivertli takımın unutulmaz yıldızlarından Pierre Van Hooijdonk, Gençlerbirliği maçını statta izledi. 2003-2005 yılları arası Fenerbahçe'de oynayan Van Hooijdonk, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında zorlu 90 dakikayı da statta takip etti.

Taraftarlarla da buluşan Hollandalı, büyük ilgi gördü.

Savunmada Sadık-Serdar

Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de defans hattında sürpriz bir ikili oynadı. Sezon başından beri tüm lig maçlarında oynayan Zanka, yedeğe çekildi. Savunma ikilisi Sadık ile Serdar Aziz'den oluştu. Sadık bu sezon ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Öte yandan sağ kanatta da Ozan Tufan forma giydi. Sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da sol bekte formasını bırakmadı.

'Rotasyonlar olacak'

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, maç öncesi yayıncı kurulaş verdiği demeçte, Sadık'ın formayı almasını değerlendirdi.

Bundan sonra da benzer rotasyonlar olacağını aktaran Yanal, "Ufak tefek rotasyonlar oldu. Bundan sonra da olacak, devam edecek. Bu performansla ilgili değil, bu tamamen oyuncularımızı hazır tutmak için, uzun bir maratondayız" dedi.

Dostlar buluştu

İki takım arasındaki zorlu mücadele öncesi eski dostlar bir araya geldi. 2016'da Bursaspor'da beraber çalışan Hamza Hamzaoğlu ile Serdar Aziz hasret giderdi. Santra esnasında da Emre Belözoğlu kenara kadar gelerek, Hamzaoğlu'na sarıldı, başarı diledi.

Vedat Muriç de eski takımı Gençlerbirliği'ni karşıladı. Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu da samimi görüntüler vererek maç öncesi objektiflere poz verdi.

Hafta içi etkisi

Kadıköy'de tribünlerde hafta içi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandı. İş trafiğine denk gelen maç saati taraftarların stada ulaşımını zorlaştırdı.

Bazı taraftarlar, santrayla beraber maça yetişebildi. Hatta maç başladıktan sonra da taraftarların geldiği görüldü. Tribünde yer yer boşluklar görülse de hafta içi maçı olmasına karşın özellikle kale arkalarındaki doluluk dikkat çekti.