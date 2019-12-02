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02.12.2019 - 09:47 | | SABAH

Fenerbahçe Göztepe maçına itiraz edecek

Fenerbahçe yönetimi, Göztepe’nin golle sonuçlanan penaltısında, IFAB’a göre kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunacak.

Fenerbahçe Göztepe maçına itiraz edecek

Hakem kararları ile gündeme oturan Göztepe-Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın kullandığı 2. penaltı vuruşunda kural ihlali yapıldığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin gol olarak sayılan ikinci penaltısında, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terkederek, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen vuruşu geçerli sayıp, golü verdi. IFAB kural kitabında da bu pozisyon için, "Penaltı sırasında hem kaleci hem de penaltıyı atan oyuncu kural ihlali yaparsa ve penaltı gol olursa; gol iptal edilir, golü atan oyuncuya ihtar verilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir" deniliyor. Fenerbahçe de bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlanıyor. 

 Fenerbahçe Göztepe maçına itiraz edecek

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