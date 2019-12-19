Voleybolda CEV Erkekler Åžampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e HDI Sigorta, Ä°talya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.Â

Bu sonuÃ§la Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÃ§Ä±ndan da yenilgiyle ayrÄ±lan FenerbahÃ§e HDI Sigorta, grupta son sÄ±rada yer aldÄ±. Ä°lk sette Juantorena ve Leal Hidalgo ile sayÄ±lar bulan konuk ekip, seti 25-15 kazandÄ±.

Ä°kinci sete de hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Cucine Lube, seti 25-19 alarak 2-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sette Ter Maat ve Emre Batur'un sayÄ±larÄ±yla Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayan FenerbahÃ§e HDI Sigorta, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.Â

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sete de iyi baÅŸlayan sarÄ±-lacivertliler oldu. Sete 4-2 Ã¶nde giren FenerbahÃ§e HDI Sigorta, 6. sayÄ±dan sonra etkili olamayÄ±nca konuk takÄ±m seti 25-17, maÃ§Ä± da 3-1 kazandÄ±.

Salon: Burhan Felek VoleybolÂ

Hakemler: Paul Szabo Alexi (Romanya), Serdar NiÅŸancÄ±oÄŸlu (TÃ¼rkiye)Â

FenerbahÃ§e HDI Sigorta: Ter Maat, Hidalgo, OÄŸuzhan Karasu, UlaÅŸ KÄ±yak, Ä°zzet Ãœnver, Emre Batur (Ahmet KarataÅŸ, OÄŸulcan YatgÄ±n, Caner Dengin)Â

Cucine Lube: Dhulst, Juantorena, Simon Aties, Rychlicki, Leal Hidalgo, Bienicki (Baloso, Mossa, Kovar, Massari)Â

Setler: 15-25, 19-25, 25-20, 17-25

SÃ¼re: 100 dakika (24, 24, 28, 24)

Â