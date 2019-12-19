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19.12.2019 - 15:38 |

Jordan Thompson Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör Jordan Thompson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Jordan Thompson Fenerbahçe Opet'te

Sarı lacivertli yönetimden kadın voleybol takımına hamle geldi. Yapılan açıklamada ABD'li pasör Jordan Thompson'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

ABD Kadın Voleybol Milli Takımı’nın 1997 doğumlu pasör çaprazı Jordan Thompson, Kadın Voleybol Takımımız Fenerbahçe Opet’in kadrosuna katıldı.
 
Cincinnati Üniversitesi takımından transfer edilen Thompson, 2019-20 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe Opet forması giyecek.
 
Genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazanan Amerikan Milli Takımının maçlarında performansı ile dikkat çekti. Thompson, yine geride bıraktığımız yazın Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya’ya karşı takımına kazandırdığı 33 sayı ile de çok konuşuldu.
 
Kendisine Sarı Lacivert renklerimize hoş geldin diyor; Vestel Venus Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

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