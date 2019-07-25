Fenerbahçe-Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Hertha Berlin maçı için geri sayım sürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe yeni transferleri ile dikkatleri üzerine çekti. 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Audi Cup mücadeleleri öncesinde takımın form durumunu ortaya koyacak olan mücadelenin saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe Hertha Berlin maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

FENERBAHÇE-HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

25 Temmuz Perşembe günü (YARIN) Fenerbahçe'nin Hertha Berlin ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.30'da D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına dün akşam gerçekleştirilen antrenman ile devam etti. Graz şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dört ismin ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Yanal ve Comolli sohbet etti

Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı sırasında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı yaklaşık 20 dakika saha kenarında sohbet etti.

Üç ismin sohbet sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe, bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.