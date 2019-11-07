Ä°ki ekip arasÄ±nda geride kalan 32 maÃ§tan 25'ini FenerbahÃ§e, 3'Ã¼nÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa kazandÄ±, 4 mÃ¼sabaka da berabere sonuÃ§landÄ±.

FenerbahÃ§e'nin lig maÃ§larÄ±ndaki 78 golÃ¼ne, KasÄ±mpaÅŸa 28 golle yanÄ±t verdi.Â GeÃ§en sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda KadÄ±kÃ¶y'de oynanan mÃ¼sabaka 2-2 tamamlandÄ±. Ä°kinci devre KasÄ±mpaÅŸa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla FenerbahÃ§e oldu.

KasÄ±mpaÅŸa 13 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor

KasÄ±mpaÅŸa, SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e ile yaptÄ±ÄŸÄ± son 13 maÃ§ta galip gelemedi.Â FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda evinde 2-0'lÄ±k sonuÃ§la alan lacivert-beyazlÄ±lar, daha sonraki 13 maÃ§tan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldÄ±.

En farklÄ± skorlar

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maÃ§larda en farklÄ± skorlu galibiyetleri FenerbahÃ§e, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.Â 2010-2011 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n sahasÄ±ndaki yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Ali Sami Yen StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä± FenerbahÃ§e 6-2 kazandÄ±. 2016-2017 sezonunun ilk yarÄ±sÄ±ndaki 5-1'lik maÃ§ da iki ekip arasÄ±ndaki 32 mÃ¼sabaka iÃ§inde en farklÄ± skorlardan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â KasÄ±mpaÅŸa ise 2009-2010 sezonunda KadÄ±kÃ¶y'de yapÄ±lan ve FenerbahÃ§e'nin cezasÄ± nedeniyle seyircisiz oynanan maÃ§tan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmadan da 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu arada, FenerbahÃ§e ile KasÄ±mpaÅŸa, iki aÅŸamalÄ± olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alÄ±nca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maÃ§ yapmÄ±ÅŸ oldu.

KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n 14 maÃ§ta golÃ¼ yok

KasÄ±mpaÅŸa, FenerbahÃ§e ile lig tarihinde yaptÄ±ÄŸÄ± 32 maÃ§Ä±n 14'Ã¼nde gol atamadÄ±.Â Lacivert-beyazlÄ±lar, FenerbahÃ§e filelerini 18 maÃ§ta havalandÄ±rabilirken, kalesinde ise sadece 4 maÃ§ta gol gÃ¶rmedi.