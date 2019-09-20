Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı.

Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Kadıköy'de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Altay Bayındır, eski takımına karşı

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü'ne karşı mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü'nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.