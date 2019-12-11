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11.12.2019 - 21:39 | | AA

Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin: 82-67

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını 82-67 mağlup etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin: 82-67

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda oynanan 7. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını 82-67 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, 7. galibiyetini alırken, Fransız temsilcisi 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Silvia Marziali (İtalya), Alexandra Stan (Romanya) 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 10, Olcay Çakır 2, Iagupova 21, Zandalasini 24, Tuğçe Canıtez, Stokes 12, Cruz 5, Ayşe Cora 8, Sevgi Uzun, Nicholls

LDLC ASVEL Feminin: Helena 17, Allemand 5, Johannes 17, Turcinovic 2, Plouffe 14, Tanqueray 7, Badiane 5, Salagnac, Chabrier 

1. Periyot: 19-17 

Devre: 33-34 

3. Periyot: 58-59 

5 faulle çıkan: 37.55 Plouffe (LDLC Asvel Feminin)

Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
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