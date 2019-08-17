Fenerbahçe salonda çalıştı!

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Sahada aktif dinlenme çalışmalarıyla idman sona erdi.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.