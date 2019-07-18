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18.07.2019 - 16:32

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. TFF'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Tolga'nın sözleşme bitiş tarihi Mayıs 2020 olarak belirtildi.

Sarı lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan orta saha oyuncusu için Fenerbahçe kararını verdi. Buna göre geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra tek sezonluk sözleşme imzalanan Tolga'nın bugün itibariyle lisansı çıkarıldı.

Sakatlığını da atlatan 27 yaşındaki futbolcu yeni sezon hazırlıklarında takımla beraber çalışıyor.

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