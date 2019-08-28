Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olduğu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de 1 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Dev mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem Ali Şansalan, VAR hakemi ise Ali Palabıyık.
İşte haftanın hakemleri
30 AĞUSTOS CUMA
20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA
1 EYLÜL PAZAR
19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK
21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS
21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY