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28.08.2019 - 12:05| İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus olduğu açıklandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının hakemleri açıklandı. Buna göre Kadıköy'de 1 Eylül Pazar günü 21.45'te oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Dev mücadelede Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık yapacak. Dördüncü hakem Ali Şansalan, VAR hakemi ise Ali Palabıyık.

İşte haftanın hakemleri

30 AĞUSTOS CUMA

20:30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

19:15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK

21:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU

21:45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA

1 EYLÜL PAZAR

19:15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR

19:15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK

21:45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS

21:45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY

 

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