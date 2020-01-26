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26.01.2020 - 12:52 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor!

Fenerbahçe'de Alper Potuk, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak transfer oluyor. Transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor!

SENAD OK - ÖZEL

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk'un akıbeti belli oldu.

28 yaşındaki Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oluyor.  Alper'in Rize ekibine kiralık olarak dahil olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. 

Bu hamle aynı zamanda Fenerbahçe'nin transfer limiti için de rahatlatıcı etki yaratacak.

8 maçta gol ve asisti yok

Alper Potuk bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu gol ya da asist yapamadı.

Ücretinde %40 indirim yapmıştı

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk, geçtiğimiz ya kendi talebi üzerine yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giderek sözleşmesini yeni rakamlar üzerinden yenilemişti.

Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk kiralık olarak Çaykur Rizespora gidiyor

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