Fenerbahçe transfer haberleri | Alper Potuk kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gidiyor!

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Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Alper Potuk'un akıbeti belli oldu.

28 yaşındaki Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer oluyor. Alper'in Rize ekibine kiralık olarak dahil olacağı öğrenildi. Kısa süre içinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu hamle aynı zamanda Fenerbahçe'nin transfer limiti için de rahatlatıcı etki yaratacak.

8 maçta gol ve asisti yok

Alper Potuk bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu gol ya da asist yapamadı.

Ücretinde %40 indirim yapmıştı

Fenerbahçe ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk, geçtiğimiz ya kendi talebi üzerine yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giderek sözleşmesini yeni rakamlar üzerinden yenilemişti.