Fenerbahçe yeni formalarını araçlarıyla tanıttı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde 2019 - 2020 futbol sezonunun yeni forma tanıtımı için düzenlediği gecenin sürprizi Avis araçlarıydı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp yetkilileri, futbolcular ve marka yetkililerinin katıldığı gecede Fenerbahçe Futbol Takımı’nın göğüs sponsoru Avis, araçlarını sarı lacivert giydirip yeni formaları araçların üzerindeki ışıklı bir pano içinde sergiledi.

Formalar tanıtıldıktan sonra şehir turuna çıkan Avis araçlarına taraftarların ilgisi büyük oldu. Yeni sezonun “kobalt mavi”, “sarı” ve “çubuklu” maç formalarını araçların üzerindeki panoda gören Fenerbahçeli taraftarlar, araçlarla fotoğraf ve video çektirdi.