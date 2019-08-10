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10.08.2019 - 19:57

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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