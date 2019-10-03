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03.10.2019 - 22:54 | | DHA

Fenerbahçe'de 3 eksik!

Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de 3 eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu arada Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Gary Rodrigues ve Victor Moses antrenmanda yer almadı.

İdmanın ardından Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi. 

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