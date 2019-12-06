Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Muriç şoku!
06.12.2019 - 21:52 |

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Muriç şoku!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Maçın sonlarında ise Muriç sakatlandı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Muriç şoku!

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz maça ilk 11'de başladı.

İlk devre sonunda adelesinde ağrı hisseden Serdar Aziz ikinci yarıya çıkamadı. Devre arasında soyunma odasına gelen tecrübeli savunmacı riske edilmedi. Sağlık ekibi tarafından hemen kontrol edilen tecrübeli oyuncu, kenara alındı. Zorunlu değişikliğe giden Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna dahil etti.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in ardından Emre Belözoğlu da sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. 57. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Jailson oyuna girdi.

Sağ arka adelesinde çekme meydana gelen Muriç 77. dakikada kenara geldi. Tribünlerde Kosovalı golcü için büyük tezahürat yapılırken yerine Tolgay Arslan dahil oldu

    Lewandowski'den kalite gol!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"

    Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe hak ederek kazandı"

    Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar"

    Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar"

    Ersun Yanal: "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

    Ersun Yanal: "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar"

    Muriç: "Riske etmedim"

    Muriç: "Riske etmedim"

    Sıradaki Haber