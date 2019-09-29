29.09.2019 - 15:04 |
Fenerbahçe'de Isla'nın tedavisine başlandı
Sarı lacivertli takımda sakatlıktan çıktıktan sonra Galatasaray derbisinde ilk kez forma giyen Mauricio Isla, ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Şilili futbolcunun sol üst baldırına aldığı darbe sonucu sakatlık geçirdiği ve tedavisine başlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de Isla konusunda moral bozucu bir gelişme yaşandı. Sakatlığının ardından sahalara Galatasaray derbisiyle dönen Mauricio Isla yeniden sakatlandı.
Yaşadığı bir pozisyon sonrası sol üst baldırına darbe alan Isla'nın tedavisine başlandığı öğrenildi.
Şilili futbolcunun Antalyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.