Fenerbahçe, A Takım listesini TFF'ye bildirdi! Mehmet Ekici yok...

2019-2020 Sezonu Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin 1. Transfer Tescil Dönemi sonrası forma numarası bilgilerini de içeren "Resmi A Takım Oyuncu Listeleri" yayınlandı.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadroda Mehmet Ekici, 28 kişilik aday kadrosunda yer almadı.

Mehmet Ekici'den 5 gol, 3 asistlik performans

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de forma giydiği 36 maçta 5 gol, 3 asistlik performansıyla beklentileri karşılayamadı.

İşte Ferdi Kadıoğlu gerçeği

Ayrıca dikkatlerden kaçmayan diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu oldu. 28 kişilik kadroda yer almayan Ferdi ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Ferdi 1999 doğumlu olduğu için 28 kişilik aday kadroya dahil edilmese de TFF'de kurallar gereği a takım ile maçlara çıkabiliyor.

İŞTE TFF'DEKİ YÖNETMELİKTEKİ O MADDE;

MADDE 4 – GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2019 – 2020 Sezonu için 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan ve işbu ekin 2’nci maddesinin “b” bendindeki şartları taşıyan tescilli futbolcularını A Takım Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler.

Fenerbahçe'nin listesi şu şekilde;

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Victor Moses, Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo, Max Kruse, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Muhammed Gümüşkaya.