Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe’de Moses gelişmesi!
05.09.2019 - 23:05

Fenerbahçe’de Moses gelişmesi!

Fenerbahçe’de Isla ve Moses takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Fenerbahçe’de Moses gelişmesi!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe’de Isla ve Moses takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

    Aykut Kocaman: "İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erol Bulut: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılma hedefimiz var"

    Erol Bulut: "Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılma hedefimiz var"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final niteliğinde maçlar"

    Rıza Çalımbay: "Bizim için final niteliğinde maçlar"

    Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

    Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

    Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

    Beşiktaş'tan dikkat çeken paylaşım!

    Sıradaki Haber