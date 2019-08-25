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25.08.2019 - 13:16| AA

Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Sarı-lacivertli kulüp, performansı ile hayal kırıklığı yaratan Meksikalı oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayrıldı.

Fenerbahçe'de Diego Reyes'le yollar ayrıldı!

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcusu Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı sonlandırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başı transfer edilen Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtilerek, "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." denildi.

Reyes, geçen sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli formayı 16 resmi maçta giymiş ve 1 gol atmıştı. Meksikalı oyuncu sezonun ikinci yarısında ise İspanya La Liga ekiplerinden Leganes'te kiralık olarak forma giymişti.

  

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