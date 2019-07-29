Fenerbahçe'de Rodrigues rüzgarı

Fenerbahçe’ye gelişi olay olan Garry Rodrigues, hazırlık maçlarında beklenen performansı sergileyemedi.

Ersun Yanal, hafta içerisinde Moses’la birlikte 28 yaşındaki oyuncuya özel uyarılarda bulundu. Yanal’ın bu uyarısı, Rodrigues’te etkisini hemen gösterdi. Yıldız futbolcu, dün sabahki antrenmana damgasını vurdu. Garry Rodrigues, harika çalımlarıyla savunmadaki arkadaşlarının, müthiş şutlarıyla da kalecilerin kâbusu oldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, birbirinden güzel gollere imza atıp; takım arkadaşları ve teknik heyetten bol bol alkış aldı.

Futbolcular, akşamki antrenmanı 3 takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktaladı. Zorlu Audi Cup öncesi Rodrigues’in formunu zirveye çıkarması, Ersun Yanal’ı fazlasıyla sevindirdi.