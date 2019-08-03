Fenerbahçe'de Vedat Muriç, iki sezona 20 milyon euro

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İlk etapta ikinci forvet olarak alınmasına karşın kısa sürede yakaladığı çıkışla dikkat çeken Kosovalı yıldız, her anlamda alkış topluyor. “25 yaşında olmasına rağmen 35 yaşındaki oyuncu olgunluğu var” yorumu yapılan Muriç’in 1-2 sezon içerisinde 20 milyon euro bonservis bedeline yakın teklif alacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç beklentileri fazlasıyla karşıladı. İlk etapta ikinci forvet olarak düşünülen Kosovalı futbolcu hem golcü transferinin gecikmesi hem de performansıyla takım içerisinde ilk tercih olmayı başardı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimden son dönemde üç bölgeye takviye istiyordu.

Stoper, orta saha ve forvet isteyen Yanal, Muriç’in performansı sonrası golcü transferinin biraz daha bekleyebileceğini ifade etti.

Bunun akabinde de öncelik; stoper ve orta saha transferine verildi.

Ersun Yanal için fiziksel güç ve yapılan ölçümlerde çıkan sonuçlar çok önemli. Dayanıklılığa büyük önem veren deneyimli teknik adamın bu kriterlerini Muriç fazlasıyla karşılıyor. Takımın en çok koşan ve en dayanıklı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bunun yanısıra antrenmandaki tempo ve çalışma isteği de önemli. Vedat Muriç bu konuda da takımın en iyilerinden. Bunların dışında ise teknik heyeti en çok etkileyen faktörlerin başında oyuncunun zekası ve çok yönlülüğü geliyor.

Topu aldığında takıma nefes aldıran, etkili yerlere pas atan ve oyunu açan golcü oyuncunun son vuruşları da beğeniliyor.

Teknik heyeti en çok etkileyen konulardan biri de Kosovalı yıldızın yaşına göre çok olgun olması. Teknik ekip tarafından “25 yaşında olmasına rağmen 35 yaşındaki oyuncunun olgunluğu var. Bu her oyuncu da olmaz“ yorumları yapılıyor.



Avrupa’da oynar

Vedat Muriç’in performansına ve gelişimine bu şekilde devam etmesi durumunda bir-iki sezon içinde 20 milyon euro bonservis bedeline yakın tekliflerin gelmesinin sürpriz olmayacağı belirtildi.

Modern futbol anlayışına sahip olan, sadece oyunu tek yönlü olmayan 25 yaşındaki futbolcunun tüm bu özellikleriyle Avrupa’da da adından söz ettireceği vurgulandı.