Fenerbahçe'den Adil Rami hamlesi

Fenerbahçe’nin stoper adaylarından biri, Fransız oyuncu Adil Rami'ydi.

Rami, sakat olduğunu bildirip idmana çıkmadıktan sonra bir televizyon programına katılıp güreş yapması üzerine Marsilya’dan kovulmuştu.

Damien Comolli’nin, bonservisi elinde olan Rami için menajeri Ruben Ruiz ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Comolli, 33 yaşındaki futbolcunun şartlarını sordu.

Deneyimli savunmacı, son dönemde futbolundan çok Pamela Anderson ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Fransız basını, bu aşkın bitmesinin Rami’yi olumsuz etkilediği yönünde haberler yaptı.