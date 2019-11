Fenerbahçe'den Atatürk'e anma töreni

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Esra Nazlı Ercan ile futbol takımının idari menajeri Volkan Ballı ile çok sayıda kulüp çalışanı katıldı.

Anma töreni için Kadıköy-Eminönü/Karaköy İskelesi'nden kalkan vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru yaklaşık 750 kişilik bir katılımla hareket edildi. Saat 09.05'te ise siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ailesi olarak Dolmabahçe'ye geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"10 Kasım Türkiye için, her Türk için çok önemli. Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk’ün yolundan yürüdüğü önemlidir. Fenerbahçe her gün Atasını yaşar, her gün Atasının ilkelerine ve değerlerine sahip çıkar. Bu, kulübümüzün DNA'sının bir parçasıdır, değişmezidir. Biz de bize emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Stadımızda, müzemizde, yaşantımızın her yerinde, tüm şubelerde bunu gösteriyoruz. Bir günlük yapılan bir şey değil, 365 gün boyunca bunu yaşıyoruz. Normalimizi yaşıyoruz."

Ali Koç, anma törenine gelen çocuklara da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok çocuk var burada. Benim çocuklarım gelemediler. Okuldaki törene katıldılar ama çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamak lazım. Bu sene 10 Kasım'a baktığım zaman ülkemizde de tekrar bir uyanış olduğunu görüyorum. Ne yazık ki son yıllarda hoşumuza gitmeyen, bu ülkeye yakıştıramayacağımız olaylara da tanık olduk. Her geçen gün, her geçen yıl Atamıza olan saygımızı, sevgimizi, minnetimizi daha fazla haykırarak gösteren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu durum beni fazlasıyla memnun ediyor. Dolayısıyla bu 10 Kasım'ı da bu şekilde geçirmiş olduk."